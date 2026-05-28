Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zostanie zaprezentowana „po długim weekendzie” – poinformował w czwartek (28 maja) wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że również w czerwcu mamy poznać mapę drogową rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).
Jeśli chodzi o PPEJ to jest tylko kwestia wyboru daty prezentacji. To będzie po długim weekendzie, czyli lada dzień
– powiedział Wrochna podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym.
Podkreślił, że PPEJ dotyczy jedynie koordynowanych przez państwo inwestycji w tak zwanych dużych elektrowni jądrowych. Pierwsza z nich ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.
Inwestycji w reaktory modułowe ma dotyczyć inny dokument – mapa drogowa dla SMR. Wiceminister podkreślił, że zostanie ona przedstawiona także w czerwcu.
Dodał, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne.
Wrochna odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. – Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść – powiedział wiceminister.
W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.
Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.
