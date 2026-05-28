Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zostanie zaprezentowana „po długim weekendzie” – poinformował w czwartek (28 maja) wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że również w czerwcu mamy poznać mapę drogową rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Jeśli chodzi o PPEJ to jest tylko kwestia wyboru daty prezentacji. To będzie po długim weekendzie, czyli lada dzień

– powiedział Wrochna podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym.

Podkreślił, że PPEJ dotyczy jedynie koordynowanych przez państwo inwestycji w tak zwanych dużych elektrowni jądrowych. Pierwsza z nich ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.

Inwestycji w reaktory modułowe ma dotyczyć inny dokument – mapa drogowa dla SMR. Wiceminister podkreślił, że zostanie ona przedstawiona także w czerwcu.

Dodał, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Wrochna odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. – Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść – powiedział wiceminister.

W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.

Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym odbywającego się w Warszawie Polskiego Kongresu Gospodarczego.