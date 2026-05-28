Sopoccy radni jednogłośnie przyjęli w czwartek (28 maja) uchwałę o nadaniu Andrzejowi Poczobutowi tytułu Honorowego Obywatela Sopotu. Dziennikarz podkreślił, że przyznanie wyróżnienia jest dla niego zaszczytem.

Z projektem uchwały w tej sprawie wystąpiła prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim, uzgadniając go z szefami wszystkich klubów radnych.

Jak tłumaczyła, nadanie honorowego obywatelstwa Andrzejowi Poczobutowi – dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi – pozostaje w zgodzie z etosem Sopotu jako miasta solidarności, wolności i społecznej odpowiedzialności.

Andrzej Poczobut pokazał swoim życiem, jak trudna i jak ważna jest walka o demokrację, wolne słowo, solidarność. Pięć lat białoruskiego więzienia nie złamało go. Jest on dla nas autorytetem i wzorem niezłomności, determinacji i walki o to, co najważniejsze

– podkreśliła.

Dziękuję dla miasta Sopot! To zaszczyt dla mnie. Z całego serca dziękuję też za wieloletnią współpracę i konsekwentne wspieranie Związku Polaków na Białorusi! https://t.co/2PgNHbOSQm — Andrzej Poczobut (@poczobut) May 28, 2026

Dziennikarz we wpisie na portalu X podziękował władzom Sopotu za przyznanie wyróżnienia.

– napisał Poczobut.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że: „Sopot od wielu lat angażuje się w działania solidarnościowe i pomocowe wobec osób prześladowanych, potrzebujących oraz zmuszonych do opuszczenia swoich domów z przyczyn politycznych lub humanitarnych (…). Wielokrotnie dawał wyraz swojej solidarności poprzez działania samorządu, organizacji społecznych, instytucji miejskich oraz samych mieszkańców. Sopocianie aktywnie angażowali się w pomoc osobom potrzebującym – zarówno poprzez działania organizacyjne i społeczne, jak i oddolne inicjatywy wsparcia, budując wspólnotę opartą na empatii, odpowiedzialności i otwartości”.

Za uchwałą zagłosowało 20 radnych; jedna osoba była nieobecna.

Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Sopotu Andrzejowi Poczobutowi odbędzie się 6 września 2026 r. podczas Koncertu dla Mieszkańców w Operze Leśnej.

Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz z Grodna, obywatel Białorusi narodowości polskiej. 28 kwietnia, po spędzeniu ponad pięciu lat w białoruskim więzieniu, został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.

Tytuł Honorowego Obywatela Sopotu otrzymali dotąd m.in. Lech Wałęsa, Czesław Miłosz, Władysław Bartoszewski, abp Tadeusz Gocłowski, Irena Szewińska i Marian Mokwa.

Tytuł Honorowego Obywatela Sopotu niesie za sobą dodatkowe przywileje – przysługują m.in. bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bezpłatny wstęp na imprezy okolicznościowe organizowane przez prezydenta oraz prawo do pogrzebu z honorami na cmentarzu w Sopocie.