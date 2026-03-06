W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Sołtysa. W Polsce te funkcję pełni 40 tysięcy osób. W studiu Radia Zachód pojawią się przestawiciele małych ojczyzn, którzy opowiedzą o tym, jakie wyzwania stoją przed nimi, jak zmienia się lubuska wieś oraz w jaki sposób integrować lokalną społeczność. 14. marca w Zielonej Górze odbędzie się „Lubuski Dzień Sołtyski i Sołtysa”. Hasłem przewodnim spotkania będzie: „Odporne sołectwa – bezpieczne lubuskie”.

Goscie:

Izabela Zamiara, sołtyska sołectwa Buków,

Łukasz Michalkiewicz, sołtys sołectwa Lutol,

Waldemar Płochocki, sołtys sołectwa Nowy Dworek

Małgorzata Jagoda, prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Ziemi Lubuskiej