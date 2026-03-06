Stowarzyszenie Miłośników Gier Zespołowych – Droszków
Wynik gorszy niż gra
Tenisiści stołowi Gorzovii Gorzów Wlkp. przegrali we własnej sali z Morlinami Ostróda 3:7 w meczu 15 kolejki spotkań I ligi....
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę (8 marca), na KO zagłosowałoby 30,6 proc. badanych, na PiS – 23,5...
Minister edukacji Barbara Nowacka musi przeprosić za swoje słowa o „kłamstwach zawartych na każdej stronie podręcznika Historia i Teraźniejszość” - zdecydował w...
Jeśli w miejscu wyjazdu lub jego najbliższym sąsiedztwie występują nieuniknione i nadzwyczajnie okoliczności, np. działania wojenne, konsument może zrezygnować z...
Jarosław Skrzyczyński z klubu Stajnia Skrzyczyńscy Krzepielów wygrał finałowy konkurs Perlage CAVALIADA Tour Grand Prix Krakowa. Zwycięzca startował na koniu...
Przed nami wielkie odliczanie do 98. nocy Oscarowej, a emocje po ogłoszeniu nominacji wciąż nie opadają. Dziś podyskutujemy, czy rekordowe...
