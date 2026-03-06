Przed nami wielkie odliczanie do 98. nocy Oscarowej, a emocje po ogłoszeniu nominacji wciąż nie opadają. Dziś podyskutujemy, czy rekordowe 16 nominacji dla filmu Grzesznicy (Sinners) zamieni się w historyczny sukces. Przyjrzymy się też faworytom w wyścigu po aktorskie laury, w którym o „złoto” powalczą m.in. Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet.