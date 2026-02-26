Policja bada sprawy dwóch podwójnych morderstw, do których doszło w woj. opolskim w miejscowościach oddalonych od siebie o ok. 50 kilometrów.

Ciała dwojga młodych ludzi w domu jednorodzinnym odnalazła wczoraj wieczorem policja w Sadach obok Niemodlina w woj. opolskim. To 24-letnia kobieta i jej 29-letni znajomy. Policjanci zatrzymali na miejscu 29-letniego brata kobiety.

– Funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o awanturze domowej. Na miejscu patrol zobaczył przez okno dwa zakrwawione ciała leżące na podłodze. Policjanci wybili okno i weszli do środka, dom był zamknięty. Zobaczyli na ciałach liczne rany kłute – mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Niewykluczone, że na policję zadzwoniła 24-latka, późniejsza ofiara, która widziała, że brat jest niebezpieczny.

Tymczasem do drugiego podwójnego morderstwa doszło w miejscowości Kadług, oddalonej o ok. 50 kilometrów od Sadów. Policja po obławie zatrzymała 17-latka – pasierba jednej z ofiar – który może mieć związek z morderstwem. Tam w jednym z domów, również znaleziono zwłoki dwóch osób. Zostały zamordowane siekierą.