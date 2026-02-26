Po mroźnej i śnieżnej pogodzie w Lubuskiem nastały pierwsze cieplejsze dni. Słychać już śpiewy wiosennych ptaków. Coraz częściej spoglądamy w górę poszukując na niebie pierwszych bocianów. Specjaliści podkreślają, że za chwilę pojawią się w gniazdach pierwsze z nich. To samce, które przygotowywać będą gniazda do zasiedlenia.

A taki bociani dom ważyć może ponad tonę. Główna fala przylotów tych ptaków symbolizujących nadejście wiosny spodziewana jest w połowie miesiąca. Bociany muszą pokonać około 10 tysięcy kilometrów nim zasiądą w polskich gniazdach. Jak mówią Lubuszanie widok bociana zawsze prowokuje uśmiech. – To była zima inna niż poprzednie, więc tym bardziej czekamy ba boćki, bo za nimi idzie ciepła aura – podkreślają mieszkańcy Żagania: