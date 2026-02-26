Szkoły i przedszkola nie będą likwidowane, ale wymagają reorganizacji – to wnioski po posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w ratuszu.

Głównym tematem rozmów była przyszłość miejskich przedszkoli. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o możliwym ograniczaniu liczby oddziałów.

– Poradzimy sobie z problemami demograficznymi – zaznacza Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

Zdaniem Roberta Górskiego z Zielona Razem, włodarze miasta wycofali się ze swoich wcześniejszych pomysłów, ale popełnili rażące błędy:

Radna Koalicji Obywatelskiej Elżbiety Smykał, zaznacza, że miasto musi reagować na zmiany demograficzne:

Zaniepokojenia sytuacją nie ukrywa Szymon Trawiński z partii Razem, przedstawiciel rodziców:

– Miasto musi postawić na dialog z mieszkańcami – podkreśla Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości:

– Naszym zdaniem zaproponowane rozwiązania są niezgodne z prawem – zaznacza Ewa Kostrzewska, prezes ZNP w Zielonej Górze:

Decyzje w sprawie miejskich przedszkoli zapadną w najbliższych tygodniach.