Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód zablokowana od poniedziałkowego wieczora nadal jest nieprzejezdna. Wypompowywanie wody roztopowej z utworzonych zastoisk potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin – podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej (PID) szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Strażacy od wtorku wypompowują wodę z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności. Jak podał dyżurny PID, akcja jest kontynuowana w środę (25 lutego).

Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód jest nieprzejezdna w obu kierunkach – na Szczecin i na Gdańsk – od poniedziałku, od godz. 20.45. Na trasie utworzyły się zastoiska wody roztopowej.

Obowiązują objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzą się korki.