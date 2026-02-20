Prawie 2 miliony złotych stracili Lubuszanie dając się nabrać oszustom. Policja podała tegoroczne dane.

W dobie Internetu i szybko rozwijającej się elektroniki nasiliła się działalność oszustów, którzy wykorzystują coraz bardziej nowoczesne narzędzia, by wyłudzić pieniądze. Tylko od początku tego roku lubuszanie stracili na działalności oszustów ponad 1 milion 700 tysięcy złotych. „Ostatnio najbardziej popularną metodą działania przestępców są fałszywe inwestycje” mówi Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Jak podkreślają funkcjonariusze: schemat działania oszustów niemal zawsze opiera się na manipulacji psychologicznej.

Ważne, by nie dać się nabrać na podobne działania i pamiętać o tym, że by nigdy nie instalować żadnego oprogramowania do obsługi zdalnej. Policjanci przypominają też, by weryfikować telefony, sprawdzać opinie o firmach i licencje rzekomych doradców.