Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu zaprasza kandydatów do służby na trening sprawności fizycznej. Próbne sprawdzenie przygotowania do egzaminu zaplanowano na poniedziałek w hali sportowej kompleksu Arena.

Nowy test składa się z 4 konkurencji. – Zachęcamy do uczestnictwa w ćwiczeniu, bo egzamin jest jedną ze składowych podczas naboru do policji. Podpowiemy, jak nie popełniać błędów, które mogą dyskwalifikować. Zwrócimy także uwagę na technikę wykonania ćwiczeń, aby uzyskać jak najlepszy czas – mówi oficer prasowy podkomisarz Arkadiusz Szlachetko:

Początek treningu godzina 9.00.