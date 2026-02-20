Pracownia Artystyczna KULTURKA w Świebodzinie to miejsce twórcze dla wszystkich niezależnie od wieku. W ramach pracowni działają pracownia plastyczna i teatr ruchu.

Tu każde dziecko traktowane jest jako autentyczny artysta. Jak w świecie zdominowanym przez gotowe obrazy z ekranów można uczyć dzieci „naturalnej swobody” i autentyczności. Jak reagują dorośli , gdy widzą prace dzieci eksponowane w profesjonalnych galeriach jako sztukę wysoką – powiedzą Wiola Jocz i Aleksandra Charabin.

W drugiej części audycji posłuchamy rozmowy z młodzieżą z klasy 6 SP nr 15 w Zielonej Górze – co sadzą o obdarowywaniu się z okazji Walentynek?