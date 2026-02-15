Norweski narciarz Johannes Hoesflot Klaebo został pierwszym sportowcem, który wywalczył dziewięć złotych medali zimowych igrzysk olimpijskich. W niedzielę (15 lutego) w Tesero triumfował z kolegami w sztafecie 4×7,5 km.

29-latek z Oslo zdobył czwarty złoty medal igrzysk Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Wcześniej zwyciężył w biegu łączonym 2×10 km, sprincie techniką klasyczną oraz na 10 km techniką dowolną.

Osiem lat temu w Pjongczangu wywalczył trzy złota, a w 2022 roku w Pekinie – dwa złote medale, srebrny i brązowy. Swój dorobek może jeszcze poprawić, ponieważ we Włoszech czekają go jeszcze dwa starty.

Klaebo biegł na ostatniej zmianie sztafety i przypieczętował triumf Norwegów. Srebrny medal wywalczyli Francuzi, a brązowy Włosi.