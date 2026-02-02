To były gorące rozmowy – mówi prezydent Zielonej Góry o piątkowej inauguracji roku gospodarczego w mieście. Rozmowy prowadzone były w oparciu o Zielonogórski Integrator Biznesowy, który w tej chwili zrzesza około 150 podmiotów.

Integrator został powołany pół roku temu – przypominał Marcin Pabierowski na antenie Radia Zielona Góra:

W mieście jest zarejestrowanych ponad 26 tysięcy podmiotów gospodarczych, 500 nowych działalności powstało w roku 2025 – wyliczał prezydent miasta. Marcin Pabierowski uważa, że głównym kierunkiem rozwoju gospodarczego jest, m.in. elektromobilność:

Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.00.