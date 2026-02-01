Ponad 200 Zielonogórzan wzięło udział w oficjalnym otwarciu Kina Newa, które odbyło się w niedzielny wieczór. Pierwszy film zaprezentowany w odnowionej sali kinowej nosił tytuł „Wróbel” i opowiadał o losach samotnego i szukającego swojej drogi listonosza.

Newa to jedyne kino studyjne w Zielonej Górze. Będą w nim przedstawiane m.in. filmy archiwalne i niezależne. Jak twierdzą mieszkańcy, takie miejsce było w naszym mieście bardzo potrzebne:

Jak mówi Aleksandra Kwietniowska, Klubu Kultury Filmowej Kino Newa ma być przestrzenią do prezentowania swojej twórczości m.in. dla lokalnych artystów:

Zdaniem Tomasza Gąssowskiego, reżysera filmu „Wróbel”, kino niezależne może być bardzo inspirujące i refleksyjne:

Jest mi bardzo miło, że to właśnie film „Wróbel” został premierowo przedstawiony w odnowionym kinie – dodaje Tomasz Gąssowski:

Dodajmy, że po projekcji filmu „Wróbel” odbyło się spotkanie z twórcami.