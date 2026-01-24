Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra po wczorajszej wygranej z PGE Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów 6:4 , dziś w kolejnym meczu I ligi wygrali w Drzonkowie z rezerwami Bogorii Grodzisk Mazowiecki także 6:4.
Gospodarze prowadzili już 6:1 i dopiero w końcówce zespół gości podreperował swoje konto. Punkty dla gospodarzy zdobyli: Patryk Żyworonek 2,5, Samuel Michna i Irisbek Artukmetow po 1,5, Dominik Soliło 0,5.
Wyniki gier:
Patryk Żyworonek – Michał Gawlas 3:1
Dominik Soliło – Aleks Pakuła 2:3
Samuel Michna – Wojciech Szymczak 3;0
Irisbek Artukmetow – Hubert Kwieciński 3:0
Żyworonek/Michna – Gawlas/Szymczak 3:1
Soliło/Artukmetow – Pakuła/Piotr Łącki 3:1
Żyworonek – Szymczak 3:0
Soliło – Kwieciński 1:3
Michna – Gawlas 2:3
Artukmetow – Pakuła 1:3