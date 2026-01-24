Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra po wczorajszej wygranej z PGE Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów 6:4 , dziś w kolejnym meczu I ligi wygrali w Drzonkowie z rezerwami Bogorii Grodzisk Mazowiecki także 6:4.

Gospodarze prowadzili już 6:1 i dopiero w końcówce zespół gości podreperował swoje konto. Punkty dla gospodarzy zdobyli: Patryk Żyworonek 2,5, Samuel Michna i Irisbek Artukmetow po 1,5, Dominik Soliło 0,5.

Wyniki gier:

Patryk Żyworonek – Michał Gawlas 3:1

Dominik Soliło – Aleks Pakuła 2:3

Samuel Michna – Wojciech Szymczak 3;0

Irisbek Artukmetow – Hubert Kwieciński 3:0

Żyworonek/Michna – Gawlas/Szymczak 3:1

Soliło/Artukmetow – Pakuła/Piotr Łącki 3:1

Żyworonek – Szymczak 3:0

Soliło – Kwieciński 1:3

Michna – Gawlas 2:3

Artukmetow – Pakuła 1:3