Donald Trump grozi Kanadzie wielkimi cłami, jeśli ten kraj zawrze umowę handlową z Chinami.

Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że premier Kanady „gorzko się myli”, jeśli sądzi, iż jego kraj będzie dla Chin „portem przeładunkowym” dla towarów w dalszej kolejności eksportowanych do USA.

„Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkiem ją połkną, zniszczą kanadyjskie firmy, jej tkankę społeczną i styl życia” – ostrzegł prezydent Trump.

Zapowiedział, że jeśli dojdzie do umowy handlowej Pekin-Ottawa, nałoży 100-procentowe cła na wszystkie towary kanadyjskie importowane do USA.

Przed tygodniem premier Kanady Mark Carney ogłosił podczas wizyty w Pekinie, że zawarł z Chinami wstępne porozumienie znoszące bariery handlowe.