W trzecim sparingu tej zimy piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali u siebie 4:3 Kluczevię Stargard, czyli 12. drużynę III ligi, grupy II.

Mecz miał dwie połowy po 60 minut. Do przerwy panował remis 2:2, a bramki, po których zielonogórzanie dwukrotnie obejmowali prowadzenie, zdobyli Dawid Dębski i Michał Szmigiel. Goście potrafili szybko odpowiedzieć – głównie wykorzystując błędy w obronie Lechii.

Na początku drugiej odsłony Kluczevia strzeliła na 3:2, gdy jeden z jej piłkarzy przejął piłkę w okolicy środka boiska i posłał piłkę „za kołnierz” zielonogórskiego bramkarza. Lechia odpowiedziała natomiast dwoma golami Przemysława Mycana.

