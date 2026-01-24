Dziś tylko dwie nowości, poza Listą zatem Kuba i Kuba oraz Alle Farben z Kiddo. Na szczycie zmiana!

40. LADY PANK Obok

39. PSZONA Zły

38. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

37. BRYSKA Zostałeś

36. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS

35. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja

34. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)

33. KATSEYE Gabriela

32. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)

31. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

30. LADY GAGA The Dead Dance

29. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

28. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

27. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

26. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

25. RED LIME 365 Dni

24. MACIEJ SKIBA Setny Raz

23. KAŚKA SOCHACKA Pokoje

22. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia

21. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

20. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone

19. NICK JONAS Gut Punch

18. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

17. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

16. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

15. IGO Bruce

14. BRUNO MARS I Just Might

13. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me

12. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

11. BLANKA Memories

10. YEARBOOX Graceland

9. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

8. ANIA KARWAN W To Mi Graj

7. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

6. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

5. LOI Red Eyes

4. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

3. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

2. RAYE Where Is My Husband

1. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.