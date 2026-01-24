Dziś tylko dwie nowości, poza Listą zatem Kuba i Kuba oraz Alle Farben z Kiddo. Na szczycie zmiana!
40. LADY PANK Obok
39. PSZONA Zły
38. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
37. BRYSKA Zostałeś
36. GROMEE; STEPHEN PUTH SOS
35. WIKTORIA KIDA; KSIĘGA ŻYWIOŁÓW Naiwna Ja
34. DAWID KWIATKOWSKI Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!)
33. KATSEYE Gabriela
32. MARYLA RODOWICZ; KRZYSZTOF ZALEWSKI Remedium (Wsiąść Do Pociągu)
31. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
30. LADY GAGA The Dead Dance
29. HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden
28. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
27. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
26. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
25. RED LIME 365 Dni
24. MACIEJ SKIBA Setny Raz
23. KAŚKA SOCHACKA Pokoje
22. TAYLOR SWIFT The Fate Of Ophelia
21. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
20. DAVID GUETTA; TEDDY SWIMS; TONES AND I Gone Gone Gone
19. NICK JONAS Gut Punch
18. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
17. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
16. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
15. IGO Bruce
14. BRUNO MARS I Just Might
13. DAMIANO DAVID; TYLA; NILE RODGERS Talk To Me
12. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
11. BLANKA Memories
10. YEARBOOX Graceland
9. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
8. ANIA KARWAN W To Mi Graj
7. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
6. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
5. LOI Red Eyes
4. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
3. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
2. RAYE Where Is My Husband
1. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.