Dzika Ochla zmienia swoje oblicze dla mieszkańców i turystów. W najbliższym czasie zostanie wybudowane nowe zaplecze sanitarne. Dodatkowo na terenie plaży powstanie plac zabaw i odświeżone będzie boisko do gry w siatkówkę plażową.

Pod koniec grudnia został także wyłoniony nowy dzierżawca, który będzie zarządzał obiektem przez kolejne 10 lat. O szczegółach mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

– Przypominamy, że mieszkańcy mogą udawać się na spacery także na kąpielisko H2Ochla – dodaje Marek Kamiński:

Inwestycje na Dzikiej Ochli zostały wsparte dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej kwocie ponad 280 tys. złotych.