„Kacza Górka”, popularne miejsce rekreacji i wypoczynku nowosolan, zostanie przebudowane. Miasto otrzymało na ten cel 5,5 miliona złotych dotacji z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

– Za rok ten teren będzie nie do poznania, bo przejdzie metamorfozę – mówi Beata Kulczycka, prezydent Nowej Soli.

W ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasto ma pozyskania prawie 23 miliony złotych. Za te środki planuje się modernizację Parku Krasnala, Parku Fizyki i mariny oraz Parku Wodny Świat.