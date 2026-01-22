Zielonogórscy uczniowie mają okazję do aktywnego i kreatywnego spędzenia ferii. Dom Harcerza organizuje bowiem półkolonie, podczas których uczestnicy zapoznają się m.in. z tajnikami fotografii, tańca i śpiewu. Zajęcia są przeznaczone dla osób w wieku od 7 do 15 lat.

Półkolonie odbywają się w dwóch tygodniowych cyklach, w każdym z nich może uczestniczyć 60 osób. Jak mówi Kinga Krutulska, dyrektor Domu Harcerza, jest to dobra okazja do ciekawego spędzenia czasu i poznania nowych ludzi:

Zajęcia będą miały różnorodną tematykę – dodaje Kinga Krutulska:

Zapisy rozpoczną się 27 stycznia i będą prowadzone drogą elektroniczną. Link do rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Domu Harcerza.