Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o złej jakości powietrza w wielu miejscowościach w Polsce. Smog nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Pył PM10 powstaje głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Smog tworzy się, gdy dym i pyły mieszają się z wilgocią w powietrzu. O sytuacji w Lubuskiem opowie Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze