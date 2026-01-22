Laserowa strzelnica wirtualna otwarta została dziś Zespole Edukacyjnym w Siedlisku. Gmina na ten cel otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej 160 tysięcy złotych dotacji W obiekcie na terenie placówki jest ekran świetlny i osiem sztuk dwóch rodzajów broni. – Samorząd chce zachęcić młodzież do zdobycia umiejętności strzeleckich – mówi wójt Daniel Kołtun.

– Lepiej posiadać takie umiejętności niż nie – stwierdził Wojewoda Lubuski Marek Cebula.

– Strzelnica będzie wykorzystywana głównie przez uczniów starszych klas – mówi Tomasz Chwałek, dyrektor szkoły.

Strzelnica kosztowała ponad 200 tysięcy złotych.