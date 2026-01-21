Dziś w kalendarzu przypada Dzień Babci. Żagański Pałac Kultury zaprasza babcie i dziadków na bezpłatny seans filmowy. 22 stycznia w sali Inter specjalna propozycja filmowa właśnie dla nich.

Podobne oferty z myślą o tej grupie seniorów przygotowały także inne żagańskie instytucje. – Zapraszamy do świętowania i spędzenia tego czasu na dobrej zabawie, bo zaproponowany film niewątpliwie sprowokuje do uśmiechu. Liczymy na wspólne spotkanie i czekamy na wszystkich chcących w ten sposób obchodzić swoje święto – mówi Karolina Gałązka dyrektorka pałacu:

Do aktywności zachęca także kompleks sportowy Arena z ofertą pływalni.