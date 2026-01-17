Żagański magistrat podpisał umowę na budowę ulicy Pogodnej w dzielnicy Moczyń. Koszt inwestycji to 400 tysięcy złotych. Urząd zabezpieczył na ten cel pieniądze z gminnej kasy.

Arteria była w kiepskim stanie i od kilku lat mieszkańcy postulowali o zmianę nawierzchni. – Cieszy nas, że w końcu się udało i możemy ruszyć z pracami. Będzie to ciąg pieszo-jezdny o szerokości sześciu metrów, więc skończą się kłopoty z wymijaniem się i dojazdem do posesji – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Przed nami także ogromne wyzwanie budowlane, czyli remont głównego mostu. Będzie to lekcja cierpliwości dla nas wszystkich – zaznacza włodarz Żagania:

Dodajmy, że przebudowa konstrukcji mostowej miała ruszyć jesienią zeszłego roku.