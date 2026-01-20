Żagań uhonorował generała broni Waldemara Skrzypczaka. Skwer czołgisty przy koszarach nosi imię byłego dowódcy Czarnej Dywizji. Podczas uroczystego apelu wspomniano postać nieżyjącego oficera.

Wydarzenie przeprowadzono przy asyście kompanii honorowej 34 Brygady Kawalerii Pancernej, a muzyczną oprawę zapewniła orkiestra wojskowa. Można powiedzieć, że historia zatoczyła krąg, bo skwer powstał z inicjatywy generała. To miejsce, które za sprawą stojących tu dawnych egzemplarzy czołgów przyciąga turystów. Uczestniczący w evencie podkreślają, że inicjatywa, aby nadać skwerowi imię generała jest strzałem w dziesiątkę i ukoronowaniem jego zasług na rzecz wojska i miasta. – Był wybitnym dowódcą. Takim, który na pierwszym planie stawiał dobro żołnierzy. Dla wielu z nas był autorytetem – mówią ci, którzy mieli okazję służyć z generałem: