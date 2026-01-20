Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu zaprasza na uroczystości z okazji 81. rocznicy ewakuacji stalagów 8C i Luft 3. Piątkowe obchody rozpocznie apel pamięci z udziałem żołnierzy Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii.

Tego dnia wojskowi wezmą także udział w symbolicznym marszu trasą, którą ponad 8 dekad temu przemierzyli jeńcy oflagów. – W ten sposób chcemy uczcić historię sprzed lat. Brytyjscy żołnierze pokonają kilkadziesiąt kilometrów. Oczywiście z postojami na noc – mówi dyrektor muzeum Marek Łazarz:

– Ta lekcja kultywowana jest od kilku już lat i wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości. W tym roku do maszerujących dołączą uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Lotników Alianckich w Iłowej. Oczywiście przejdą na znacznie krótszym dystansie – zaznacza muzealnik:

Początek piątkowego wydarzenia godzina 9.30.