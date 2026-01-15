Wójt gminy Żagań spotkał się z mieszkańcami Bożnowa i Chrobrowa. Powodem są niepokoje lokalnej społeczności związane z planowaną budową wiatraków. Część mieszkańców obu sołectw sprzeciwia się inwestycji.

Na gruntach przyległych do obu wsi mają stanąć 3 wiatraki. Każdy z nich o wysokości do 285 metrów. – Dwa lata temu rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chrobrów i Bożnów pod budowę wiatraków wraz z fotowoltaiką. Podpisaliśmy umowę z urbanistą na wykonanie takiego planu. W tym czasie prowadziliśmy konsultacje. Dzisiaj również rozmawiamy. Do dwudziestego stycznia każdy może na piśmie wnieść swoje uwagi dotyczące zadania. Zostaną one przeanalizowane – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

Mieszkańcy są podzieleni w kwestii inwestycji. Przeciwnicy widzą w niej wiele zagrożeń. – Instrukcyjne siedemset metrów od zabudowań to zdecydowanie za mała odległość, bo oddziaływanie urządzeń będzie odczuwalne. Widzieliśmy podobne konstrukcje. Obawiamy się wpływu działania wiatraków na nasze zdrowie – zaznaczają uczestnicy spotkania z podżagańskiego Bożnowa:

– Po to się spotykamy, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Jako urząd musimy wywiązać się z procedur – podkreśla sekretarz gminy Danuta Michalak:

– Powinniśmy przerwać te działania, skoro mieszkańcy nie chcą ten inwestycji – mówi Aleksandra Górowska z sąsiedniego Tomaszowa:

Dodajmy, że przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego związany z powstaniem elektrowni wiatrowych obejmuje obszar około 500 hektarów terenu.