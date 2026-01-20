W Gorzowie Wielkopolskim 25 mieszkań komunalnych będzie do wynajęcia w ramach 2. edycji programu „Remont za mieszkanie”. Oglądanie mieszkań i składanie wniosków będzie możliwe od 26 stycznia do 13 lutego – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Po bardzo dobrym przyjęciu pierwszej edycji programu, która zakończyła się wynajęciem wszystkich 25 oferowanych lokali, miasto zaprasza mieszkańców do udziału w drugiej edycji programu. To kolejna szansa dla osób, które szukają dostępnego mieszkania i chcą urządzić je według własnych potrzeb

– dodał Ciepiela.

Miejski program „Remont za mieszkanie” to oferta dla osób gotowych wziąć na siebie wykonanie remontu w zamian za możliwość wynajęcia lokalu komunalnego na preferencyjnych zasadach. Program przewiduje korzystne warunki zarówno na etapie remontu, jak i późniejszego najmu.

Na przeprowadzenie remontu są trzy miesiące, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne sześć. Miasto zapewnia do 35 tys. zł refundacji w gotówce. Pozostałe koszty są rozliczane w czynszu, poprzez obniżenie jego stawki do 50 proc. aż do zakończenia pełnego rozliczenia kosztów remontu.

Jak zaznaczył rzecznik, program łączy realne wsparcie dla mieszkańców z efektywnym zagospodarowaniem miejskiego zasobu lokalowego, czyli mieszkań należących do samorządu, które z uwagi na zły stan techniczny stoją puste.

Najnowsze oferty mieszkań za remont będą dostępne od 23 stycznia na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych, na stronie internetowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego >>um.gorzow.pl/<<, w zakładce „mieszkania”, oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.