25 tysięcy pasażerów skorzystało z nowych połączeń kolejowych na trasie Gorzów-Poznań. Minął miesiąc od wprowadzenia pięciu nowych par pociągów Intercity łączących stolice województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Mówił o tym w Radiu Gorzów Karol Waldman, członek zespołu kolejowego przy gorzowskim magistracie:

– Liczba pasażerów pokazuje, że takie połączenia są po prostu potrzebne – dodaje Karol Waldman:

