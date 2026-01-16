25 tysięcy pasażerów skorzystało z nowych połączeń kolejowych na trasie Gorzów-Poznań. Minął miesiąc od wprowadzenia pięciu nowych par pociągów Intercity łączących stolice województw lubuskiego i wielkopolskiego.
Mówił o tym w Radiu Gorzów Karol Waldman, członek zespołu kolejowego przy gorzowskim magistracie:
– Liczba pasażerów pokazuje, że takie połączenia są po prostu potrzebne – dodaje Karol Waldman:
