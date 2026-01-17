W 2030 roku w Gorzowie ma stanąć koreańsko-polska fabryka uzbrojenia. Powstanie zakładu produkującego pociski do systemów artylerii HOMAR-K wiąże się z wieloma zmianami, szansami, ale też zagrożeniami dla Gorzowa. Mówili o tym na naszej antenie miejscy radni.

Wartość projektu budowy zakładów zbrojeniowych przekracza 2 miliardy złotych.