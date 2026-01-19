Stadion piłkarski w Gorzowie będzie budowany według nowego, okrojonego projektu. Na poprzedni nie znalazły się pieniądze w miejskiej kasie.

Według nowej koncepcji stadion będzie miał dwie, a nie cztery szatnie, okrojone zostanie też zaplecze dla drużyn, a kibiców na stadion wejdzie pięć, a nie dziesięć tysięcy, jak wcześniej planowano. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor wydziału sportu w gorzowskim magistracie

– Cieszymy się, że w ogóle plany rozbudowy stadionu będą realizowane – mówi Mariusz Kaczorek, nowy prezes Stilonu Gorzów:

Na razie niewiadomo, kiedy budowa stadionu mogłaby się rozpocząć. Wizualizacje nowej koncepcji stadionu znajdziecie w naszej galerii