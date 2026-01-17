Podczas inauguracji sezonu gospodarczego we Frankfurcie nad Odrą, podpisano deklarację o utworzeniu polsko – niemieckiego klubu biznesowego w ramach Business Stal Club. Przystąpi do niego ponad 500 firm z terenu Brandenburgii oraz partnerzy biznesowi Stali Gorzów – czytamy w komunikacie klubu.

Polsko – niemiecki klub biznesu ma przede wszystkim łączyć partnerów biznesowych Stali Gorzów z niemieckimi przedsiębiorcami, a także pomagać w pozyskiwaniu przyszłych sponsorów i partnerów dla gorzowskiego klubu.

Stal Gorzów systematycznie od kilku lat aktywnie działa na rynku niemieckim. Z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej widoczni. Za chwilę ogłosimy naszych nowych, dzisiaj już mogę powiedzieć, dużych i znaczących partnerów biznesowych z Niemiec. Aktywność w Niemczech przynosi dla nas wymierne korzyści. W roku 2025 razem z organizacją gospodarczą Der Mittelstand BVMW byliśmy organizatorem polsko-niemieckiej nagrody gospodarczej. To właśnie tam poznaliśmy firmę Brandmed, która od tego sezonu będzie dbać o formę naszych zawodników. Chcemy wykorzystać cały potencjał jaki daje położenie Gorzowa Wielkopolskiego przy granicy obu krajów.

– mówi Zbigniew Głuchy, Prezes Stali Gorzów