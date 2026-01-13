PKP Intercity informuje o zwiększeniu puli biletów w promocyjnych cenach na pociągi z Gorzowa do Poznania i Trójmiasta. Ceny biletów promocyjnych wahają od 14 zł do 32,20 zł na trasie Poznań – Gorzów oraz od 19 zł do 49,70 zł na trasie Trójmiasta. Ceny te obowiązują dla przejazdów w drugiej klasie.

Służby prasowe PKP Intercity przypominają, że przewoźnik od nowego rozkładu jazdy wprowadził pięć par nowych bezpośrednich połączeń Poznania i Gorzowa. Dotychczas relacja ta była obsługiwana dwiema parami pociągów.

Na trasie Gorzów – Trójmiasto można kupić tańsze bilety na połączenia obsługiwane parami pociągów (porannym i popołudniowym): TLK Bory Tucholskie i TLK Krajna.