Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed nowym mechanizmem oszustwa z użyciem systemu BLIK. Metoda może wciągnąć w podejrzaną operację finansową nawet osoby, które nie dokonywały żadnych zakupów ani sprzedaży w internecie.

Przestępcy publikują fałszywe ogłoszenia sprzedażowe na popularnych portalach internetowych. W treści ogłoszenia zamiast własnego numeru telefonu podają numer przypadkowej osoby. Co dzieje się dalej wyjaśnia Marta Petelska -Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie:

Co powinniśmy zrobić, jeśli otrzymamy taką wpłatę i nietypową prośbę od nieznajomej osoby?

Oszustwo wygląda na zwykłą, ludzką pomyłkę. Przestępcy liczą na uczciwość i pośpiech odbiorców, którzy chcą jak najszybciej „oddać nieswoje pieniądze”. Każdą prośbę o przelew BLIK należy więc dokładnie weryfikować.