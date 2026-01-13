37 milionów złotych przeznaczy w tym roku gmina Nowa Sól na inwestycje. To 45 procent tegorocznego budżetu. – Na taką sytuację złożyło się wiele czynników – mówi wójt Izabela Bojko.

– W tegorocznych planach jest także modernizacja oświetlenie ulicznego w kilku miejscowościach gminy – dodała wójt Izabela Bojko.