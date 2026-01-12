Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry, w związku z przyznaniem mu azylu politycznego i ochrony międzynarodowej przez Węgry.
Marszałek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie, który jest planowany w środę, w oparciu o otrzymane ekspertyzy podejmie „stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry”.
Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną
– dodał Czarzasty.
Komentując przyznanie Ziobrze azylu, marszałek powiedział, że „nie będzie z tego kpił, ani nie będzie się z tego śmiał”.
Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni – mówił. – Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak
– podkreślił.
W poniedziałek jeden z obrońców Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.
Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.