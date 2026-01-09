Lubuski Klaster Metalowy stara się o uzyskanie statusu krajowego klastra kluczowego. Chodzi nie tylko o prestiż, ale przede wszystkim nowe możliwości rozwoju. Klaster uznany za kluczowy może starać się o wsparcie na projekty badawczo – rozwojowe.

Jak mówił w Radiu Gorzów szef klastra Włodzimierz Fleischer, plusów takiego awansu jest więcej. Skorzystają na tym firmy, uczelnie i szkoły zawodowe oraz samorządy.

Na listę krajowych klastrów kluczowych dostaje się w wyniku konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Decydują kryteria: zasoby ludzkie i organizacyjne, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.