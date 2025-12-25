Gmina Żagań zakupiła mobilny sprzęt, który będzie wykorzystywany na czas kryzysu. Pieniądze na ten cel pochodzą z puli rządowej w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Urząd wybuduje także obiekt z tymczasowymi schronami. Koszt projektu to 100 tysięcy złotych.

Samorząd wypełnia obowiązek ustawowy w tym zakresie. – To priorytetowe działania. Gmina jest aktywna w tych obszarach. Zakupiliśmy już sprzęt na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Realizujemy wytyczne naszych przełożonych – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Jesteśmy w przededniu podpisania umowy na przygotowanie kompleksowej dokumentacji budowy obiektu obrony cywilnej. Planowana kubatura budynku to czterysta metrów kwadratowych. Wydamy na to około miliona złotych – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że umowa ma zostać podpisana z początkiem roku.