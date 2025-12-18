Żagański powiat wyposażył podległe placówki oświatowe w sprzęt wspomagający naukę. Do pracowni szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych trafiło w sumie ponad 650 laptopów i tabletów. Inwestycja realizowana jest w ramach wyrównania poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne.

Sprzęt rozdysponowano do wszystkich szkół i ośrodków, których organem prowadzącym jest powiat.

– Poprzednio z tak zwanych środków popowodziowych część z naszych szkół otrzymała podobny sprzęt. Jeśli chodzi o nowoczesność i elektronikę w naszych placówkach, to sytuacja jest naprawdę dobra – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Zakupu dokonano ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności.