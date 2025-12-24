Żagański powiat wykorzystał 800 tysięcy złotych z przyznanych środków rządowych na zakup sprzętu i wydatki bieżące w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dzięki przekazanym pieniądzom samorząd doposażył komórki zarządzania kryzysowego w przydatne urządzenia.

Powiat złożył także wniosek o dofinansowanie budowy nowego magazynu, gdzie składowany będzie sprzęt kupowany w kolejnych latach. – To dla nas ważne środki. Musimy wzmacniać naszą zdolność do działania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Te wszystkie urządzenia mają takie funkcjonowanie zabezpieczyć – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Mamy magazyn, gdzie składujemy cały sprzęt posiadany dotychczas. Chcemy jednak powiększyć tę infrastrukturę – zaznacza włodarz powiatu:

Dodajmy, że wydatki bieżące z przyznanych środków to 270 tysięcy złotych.