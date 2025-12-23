Gmina Żagań ustaliła budżet na przyszły rok. Dochody kształtują się na poziomie 55 milionów złotych przy wydatkach rzędu 60 milionów. Deficyt pokryty zostanie bez konieczności zaciągania pożyczki z nadwyżek z ubiegłych lat pozostałych w gminnej kasie.

Podczas ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli projekt budżetu. – Zadań będzie sporo. W przyszłym roku powstanie oczekiwane Centrum Usług Społecznych. Zmodernizujemy również orlik przy szkole podstawowej w Tomaszowie – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Stawiamy także na dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Rozświetlimy również kolejne ulice. Będzie także nowość dla mieszkańców, bowiem planujemy dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni – zaznacza włodarz gminy:

Planowane wydatki na przyszłoroczne inwestycje to około 20 milionów złotych.