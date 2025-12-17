W Żaganiu w jednym z pomieszczeń repliki baraku wykonanego przed 20 laty przez żołnierzy brytyjskich powstaje kolejny projekt. Jest to przekrój fragmentu tunelu ucieczkowego, jaki przygotowywali w latach wojny żołnierze przetrzymywani w stalagu. Inicjatorem edukacyjnego pomysłu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich.

Makieta ma zaledwie kilka metrów długości, ale pozwala zwiedzającym tereny należące do muzeum uzmysłowić sobie jak wielką pracę musieli wykonać więźniowie oflagu. Wszystko działo się w ścisłej konspiracji, aby budowa tunelu nie została wykryta przez niemieckich strażników. Jak mówi Marek Łazarz, dyrektor placówki była to konstrukcja przemyślana i funkcjonalna. Pomyślano o wszystkim, co potrzebne. Zbudowano nawet specjalny miech, który dostarczał tlen. Cały tunel miał ponad sto metrów, a za budulec służyły deski z prycz. Największy problem polegał jednak na tym, aby wnieść materiał na szalunek, czy wynieść wydrążony piasek z podziemnego tunelu w taki sposób, aby nie zostać wykrytym. I ten projekt właśnie ma pokazać całe to mozolnie wykonywane dzieło jeńców – zaznacza muzealnik: