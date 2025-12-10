Stowarzyszenie Edukacja i Technika w Żarach zachęca uczniów szkół zawodowych powiatu do udziału w darmowych kursach zawodowych. Projekt jest dofinansowany i zaplanowany na 6 lat. Obecnie kończy się pierwszy z trzech dwuletnich etapów programu.

– Młodzież, która zaczęła edukację będzie mogła skorzystać z tych udogodnień i możliwości poszerzania kwalifikacji zawodowych. Na rynku prywatnym takie kursy kosztują, a tutaj mają je za darmo. Posiadamy bogate zaplecze do szkolenia. Można u nas między innymi zrobić uprawnienia na wózki widłowe – mówi Artur Rybaczek koordynator projektów ze stowarzyszenia:

Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego na lata 2021 – 2027.