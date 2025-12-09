Żarskie Stowarzyszenie Pomagam organizuje świąteczną zbiórkę dla potrzebujących rodzin. Zebrane dary zostaną zapakowane i przekazane do wskazanych domów jeszcze przed Wigilią. Miejsce zbiórki niezbędnych artykułów i przedmiotów znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 5.

W ramach akcji można przynieść między innymi długoterminową żywność, czy środki higieny. – Życzymy wszystkim spokojnych świąt bez zmartwień i obawy, że czegoś zabraknie na stole. Niestety wiele rodzin wciąż jest w potrzebie. Dlatego organizujemy się, aby dać im odrobinę radości i nadziei, że dobrzy ludzie są wśród nas – mówi Ewelina Nawrot ze stowarzyszenia:

– Działamy w porozumieniu z innymi instytucjami, ale i osobami, które dołączają się do akcji z potrzeby serca. A wszystko po to, aby zebrać żywność na święta dla innych – zaznacza społeczniczka:

Dodajmy, że zbiórka trwa do 18 grudnia.