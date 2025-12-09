Nowy specjalistyczny bus trafił do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żarach. Pojazd będzie służył do przewozu podopiecznych placówki. Pieniądze na kupno samochodu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz żarskiego powiatu. Inwestycja to koszt ponad 200 tysięcy złotych.

Ośrodek posada wysłużony, dwudziestoletni pojazd, jednak obecnie nie zabezpiecza to aktualnych potrzeb. Działanie ma na celu minimalizowanie wykluczenia wśród osób uczęszczających na zajęcia w szkole. – To przełomowa chwila w historii naszego ośrodka. Dla naszych dzieci to możliwość dojazdu do placówki, ale i zapewnienie udziału w innych wydarzeniach na terenie całego powiatu. Tym samym zwiększamy im dostępność do miejsc, gdzie na pewno nie dotarłyby na wózkach – mówi Barbara Sulikowska dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: