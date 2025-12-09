Burmistrz Żar podpisała z wykonawcą umowę na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na terenie miasta. Ścieżka będzie prowadzić od ulicy Katowickiej w kierunku Moniuszki. Wartość inwestycji to 500 tysięcy złotych.

Roboty przeprowadzi podżarska firma z Surowej. – To ważny krok w kierunku bezpiecznych, ekologicznych i wygodnych Żar. Jest to pierwszy etap prac. Bardzo nas cieszy, że ruszamy z zadaniem. Otrzymaliśmy na jego wykonanie dofinansowanie unijne. Umowa opiewa na szeroki zakres prac – mówi włodarz miasta Edyta Gajda:

Dodajmy, że inwestycja ma się zakończyć w pierwszej dekadzie marca.