Stowarzyszenie Edukacja i Technika zaprasza na podsumowanie projektu pod nazwą „Się kręci – budujemy lepsze światy”. Wydarzenie zaplanowano na 13 grudnia w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Projekt współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Żarach i miejski ratusz. – Za nami miesiące pełne klocków i dobrej zabawy. Przez ten czas sekcję modelarską odwiedziło ponad tysiąc osób. Teraz nadszedł czas podsumowania tych działań – mówi prezes stowarzyszenia Karol Holski:

– Najstarszy uczestnik miał ponad dziewięćdziesiąt lat, więc nie tylko dzieci potrafią się bawić. A w sobotę ciąg dalszy zabawy podczas podsumowania projektu – zaznacza organizator:

Początek spotkania godzina 11.00.