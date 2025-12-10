Komenda Powiatowa Policji w Żarach zaprasza seniorów do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Już jutro w Trzebielu i Lubsku funkcjonariusze przedstawią między innymi sposoby działania oszustów.

Mundurowi powiedzą o tym, jak nie stracić swoich oszczędności. – Staramy się co jakiś czas przypominać o ważnych zasadach szczególnie osobom starszym. Pierwsze z takich spotkań już w południe w lubskim klubie seniora. Uwrażliwiamy na to, aby nie być zbyt ufnym, bo ta dobroć serca często jest wykorzystywana przez złodziei – mówi młodszy aspirant Żaneta Kumoś oficer prasowy żarskiej komendy:

– Podobne rozmowy przeprowadzimy również w Trzebielu, aby seniorzy stali się bardziej asertywni i wiedzieli, jak reagować na potencjalne oszustwa – zaznacza policjantka:

Spotkanie w Trzebielu rozpocznie się o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów.